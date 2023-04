Aereo da turismo precipita e si schianta su un bosco: ci sono dei morti

Due persone sono morte carbonizzate in un incidente aereo nel tardo pomeriggio di sabato 29 aprile nel comune di Lusevera, in provincia di Udine. Un ultraleggero è precipitato dopo aver preso fuoco, secondo lalcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo: l'aereo si è schiantato in un area boschiva sulla catena dei Musi, area Valli del Torre.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno potuto solamente constatare il decesso dei due occupanti.

L'allarme lo schianto

L'allarme è stato lanciato da tre diverse persone che hanno telefonato al Numero unico di emergenza 112 del Friuli Venezia Giulia segnalando la caduta di un ultraleggero nella zona della catena dei Musi. I Vigili del fuoco hanno inviato in zona un elicottero decollato da Mestre. Anche la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg (Sores) ha dirottato sul posto un velivolo sanitario assieme a un'ambulanza.

Vista la zona impervia, sono stati mobilitati i tecnici del Cnsas Fvg che stanno operando in sinergia con i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza. Ora le forze dell'ordine dovranno riuscire nella difficile operazione di identificazione delle vittime. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it