Voli dirottati, chiuso l'aeroporto: "Trovata una pistola". Ma era un errore

L'aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16 di oggi, lunedì 13 maggio. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sono stati dirottati su destinazioni alternative.

L'aeroporto è poi tornato in attività dopo due ore di stop. Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono slittati al tardo pomeriggio. Diversi i voli in arrivo sono invece stati dirottati su altre destinazioni.