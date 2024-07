Spazio aereo chiuso dopo l'eruzione dell'Etna, allerta rossa per Stromboli: la situazione attuale

È allerta massima in Sicilia per l'attività dei due principali vulcani, l'Etna e lo Stromboli, per il quale è stato deciso l'avvio della fase operativa di preallarme. Dopo alcuni giorni nei quali era in corso un'eruzione intercraterica con riversamento di lava tra il cratere centrale, detto "voragine", e quello di bocca nuova, ieri, 4 giugno, dall'Etna sono fuoriuscite fontane di lava e una colonna di fumo alta circa 4500 metri. "L'analisi dei dati delle deformazione del suolo evidenziano un pattern complesso e ancora in rapida evoluzione", hanno spiegato in una nota gli esperti dell'Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia).

Catania e tutti i paesi etnei si sono risvegliati sotto uno strato di cenere vulcanica che sta causando disagi alla circolazione anche aerea.

Voli sospesi a Catania

Una coltre di cenere nera ha coperto anche la pista dell'aeroporto di Catania, dove i voli sono stati sospesi.

"La pista è inagibile - rende noto Sac, società di gestione dello scalo etneo - a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili". Questo non avverrà verosimilmente prima delle 15 di oggi, 5 luglio, e i passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto "se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".

La nube emessa fino alla tarda serata dall'Etna in eruzione ha causato forti disagi soprattutto per i residenti. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto il limite di circolazione a 30 chilometri orari per le prossime 48 ore, vietando la circolazione stradale ai mezzi a due ruote, incluse le biciclette, allo scopo di prevenire possibili incidenti su strada. La misura era già stata adottata in passato: l'ultima volta il 14 agosto dello scorso anno, ma, riporta CataniaToday, con una quantità di cenere notevolmente inferiore.

Allerta rossa per lo Stromboli, spento un incendio sull'isola

Situazione complessa anche sull'isola di Stromboli, dove l'allerta è massima anche oggi dopo il trabocco di lava e l'esplosione di materiale incandescente che ha provocato un vasto incendio: "Sull'isola è giunta una squadra di vigili del fuoco per monitorare l'incendio che era divampato a Forgia Vecchia e che, fortunatamente, risulta adesso spento", spiega il sindaco Riccardo Gullo. Un flusso piroclastico si è sviluppato lungo la Sciara del fuoco e si è propagato in mare per centinaia di metri.

Le escursioni sono state ovviamente sospese e le barche allontanate dalla linea di costa. Attivato il Centro operativo comunale, congiuntamente all'arrivo di una delegazione della Protezione civile regionale sull'isola. Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha convocato per la mattinata di oggi il Comitato operativo per assicurare il coordinamento degli interventi.