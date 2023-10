L'uomo che affitta una casa che non esiste (prendendo 1000 euro di caparra)

La casa era finta, ma i soldi erano veri. Un uomo di 50 anni, residente nel Milanese, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Porto Azzurro (comune della provincia di Livorno) con l'accusa di truffa, dopo aver messo in affitto un appartamento sull'isola d'Elba in realtà inesistente. Il raggiro è scattato quest'estate, quando - stando a quanto ricostruito dai militari - il 50enne avrebbe pubblicato un annuncio su internet con tanto di foto dell'abitazione per l'affitto della casa vacanza sull'isola livornese.

Tre turisti, residenti in varie parti d'Italia, sarebbero caduti nel tranello versando anche mille euro come caparra per bloccare l'appartamento a Porto Azzurro, un comune sull'isola. Arrivati sul posto, però, i tre si sono accorti che in realtà la casa non esisteva e hanno cercato, inutilmente, di contattare il sedicente proprietario, ormai sparito nel nulla.

Le vittime avevano quindi presentato denuncia ai carabinieri, che adesso sono risaliti al 50enne milanese denunciandolo.

