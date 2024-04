Dopo i battesimi, gli spari fuori la chiesa: ferite 5 persone

Una giornata di festa interrotta da una violenta rissa, con tanto di spari che hanno ferito cinque persone. Il tutto davanti a una chiesa dove si erano da poco celebrati alcuni battesimi. È successo domenica in piazza Castello, ad Afragola, in provincia di Napoli.

Non è chiaro se la rissa abbia riguardato persone presenti alla messa che si era da poco conclusa. Di sicuro, ad affrontarsi a pochi metri dal portone della chiesa di San Giorgio, proprio mentre i fedeli uscivano, sono stati due gruppi di persone che si sono affrontati prima a colpi di mazze da baseball e poi sparando dei colpi di pistola. I proiettili avrebbero colpito almeno due dei cinque feriti, uno dei quali, ferito all'addome, è stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato di aver "disposto immediatamente l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo su tutta l'area interessata" e ha espresso "piena fiducia nelle forze di polizia e nell'autorità giudiziaria perché siano individuati i responsabili". Dura la presa di posizione di Antonio Pannone, sindaco di Afragola: "Non è ammissibile che episodi del genere si verifichino in una piazza centrale, a poche decine di metri da una parrocchia dove si sta celebrando la messa domenicale, a cui partecipano un gran numero di concittadini, in particolare tante famiglie con bambini", ha detto in una nota. "Occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza con le forze dell'ordine e attraverso tutte le sue articolazioni. Lo abbiamo chiesto nei mesi scorsi e continuiamo a ripeterlo", ha aggiunto.