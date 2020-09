Agata Scuto: scomparsa da 8 anni, la famiglia ritira la denuncia. La segnalazione: ''Non è mai uscita di casa''

Nel 2012, quando aveva 22 anni, la giovane Agata Scuto scomparve nel nulla dalla sua casa di Acireale, in provincia di Catania. Un mistero che dopo otto anni è ancora tale, ma su cui pesa un dubbio atroce: e se non fosse mai scappata. Ad insinuare questa ipotesi una segnalazione arrivata alla redazione di 'Chi l'ha visto?': ''Non è mai uscita di casa e sta in cantina''. Una frase che ha spinto la redazione ad indagare, scoprendo che la giovane percepiva una pensione di invalidità che continua a essere incassata dai familiari.

La mamma di Agata è intervenuta durante il programma andato in onda su RaiTre: ''Di quattro figli è l'unica che mi ha dato questo dispiacere. Ho fatto denuncia poi l'ho ritirata perché avevo sentito che l'avevano vista. Abbiamo continuato a prendere noi i soldi perché lei li aveva abbandonati''.

La ragazza manteneva la famiglia con quei 280 euro che percepiva ogni mese e non avrebbe mai prelevato del denaro dal suo conto. L'inviato di 'Chi l'ha visto?', giunto ad Acireale, ha chiesto alla donna di mostrargli la cantina relativa alla segnalazione, per cercare tracce di Agata. Secondo la mamma, la giovane sarebbe invece andata via con un ragazzo: ''Da quel giorno in poi non si è più fatta sentire''. Alla fine del collegamento la mamma di Agata ha voluto anche lanciare un appello alla figlia: ''Ti prego torna, ti aspettiamo a braccia aperte''.