Lascia bimba di 3 anni sola in casa per aggredire l'ex compagna: lei si salva con la "chiamata muta"

Era andata a prendere la figlia di tre anni che aveva trascorso la giornata col padre, il suo ex, un uomo di 39 anni residente nel comasco. Ma si è trovata davanti l'uomo ubriaco ed è scoppiata una lite violentissima condita con insulti e strattonamenti. L'uomo, un 39enne impiegato di origini romene, l'ha poi presa per i capelli fino a farla cadere a terra e per impedirle di chiedere aiuto le aveva strappato il telefono dalle mani distruggendolo e arrivando a danneggiare anche il parabrezza dell'auto. Tuttavia la donna - un'italiana 27enne, aveva attivato tramite l'applicazione del 112 la "chiamata muta" avvertendo i soccorsi che hanno geolocalizatto la richiesta. Al loro arrivo, i carabinieri di Seregno hanno notato una donna e un uomo visibilmente ubriaco in strada, intenti a litigare e nonostante la presenza dei militari l'uomo avrebbe continuato ad aggredire l’ex moglie.

In tutto questo la bambina di tre anni era stata lasciata sola in casa. Appena bloccato l'uomo, i militari sono saliti in casa e hanno trovato la bimba raggomitolata sul divano in lacrime e l'hanno riconsegnata alla madre, poi portata in ospedale per le cure del caso e dimessa con una prognosi di 14 giorni. L'ex compagno é stato arrestato per aggressione e rapina, e poi obbligato ai domiciliari dopo l'udienza di convalida. L'aggressione avvenuta nel fine settimana ma i dettagli sono stati resi noti solo oggi.