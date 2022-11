Famiglia in gita aggredita dalle mucche: padre calpestato e trascinato per metri

Una gita all'aria aperta sulla Cima Grappa, nel Trevigiano, poteva trasformarsi in tragedia per una famiglia di veneziani accerchiati all'improvviso da una mandria di mucche. Padre, madre e i tre figli sono dovuti scappare a gambe levate dopo aver cercato di respingere in qualche modo l'attacco dei bovini, fino a cercare aiuto alla caserma Milano, sede dell'esercito al sacrario militare di cima Grappa.

Un medico e un infermiere, giunti a bordo di un mezzo da montagna per prestare i primi soccorsi soprattutto al papà che è stato calpestato e trascinato per metri dai bovini, prima di trovare riparo in una buca carsica.

Per lui - un 46enne di Campolongo Maggiore - contusioni multiple che hanno reso necessario il trasferimento a Crespano e di li verso l'ospedale di Castelfranco Veneto.