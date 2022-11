Aggredito da un cinghiale davanti a casa: amputati braccio e gamba destra a un 92enne

È caccia serrata in provincia di Modena e Mantova al cinghiale che ha attaccato un uomo a San Giovanni del Dosso, Comune del mantovano che confina con quelli della bassa modenese di Concordia e Mirandola.

Da ieri pomeriggio sono in azione le pattuglie della Polizia provinciale "per la ricerca e il contenimento" dell'esemplare di ungulato che ha caricato, morso e ferito gravemente un 92enne lasciandolo in terra in condizioni disperate. L'anziano - cui sono stati amputati braccio e gamba - è ancora ricoverato in pericolo di vita. La polizia raccomanda la massima prudenza e invitano a segnalare avvistamenti sospetti di cinghiali in zona.

L'uomo aggredito da un cinghiale è gravissimo

L'aggressione come ricostruito è avvenuta in una corte agricola a sud di San Giovanni del Dosso. A. E., un pensionato di 92 anni, A. E., si trova ricoverato, in gravissime condizioni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cremona. L’uomo era in casa quando ha sentito i propri cani abbaiare: uscito sull’aia, gli è apparso davanti un grosso cinghiale che gli si è scagliato addosso e uno dei cani, secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito per cercare di salvare la vita al padrone. Il cinghiale, però, ha avuto la meglio, provocando all’animale lacerazioni su tutto il corpo. Ha poi caricato ancora con violenza l’uomo e lo ha morso in più punti, sulle braccia, sulle gambe e all’addome. Dopo l’aggressione è fuggito tra le campagne. Quando il figlio e il nipote dell’uomo sono tornati dal lavoro per il pranzo, si sono trovati davanti una scena straziante: il padre anziano ferito ma cosciente, riverso a terra in gravissime condizioni.

La sindaca di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, ha diramato un avviso alla popolazione, chiedendo a tutti di prestare la massima attenzione, anche di notte in auto. Zibordi invita, inoltre, a segnalare l’eventuale avvistamento di cinghiali alle autorità.

L’area dell’aggressione, una grande azienda agricola, non è vicina ad aree boschive ed è difficile capire da dove possa essere arrivato l’animale e se si tratti di un esemplare solitario o del componente di un piccolo nucleo stabile. E, soprattutto, perché si sia spinto così vicino a un’abitazione. Tra le ipotesi c’è anche la ricerca di cibo: con la campagna secca potrebbe essersi spinto fin qui, anche da lontano, per sfamarsi.