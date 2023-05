Aggredito e picchiato il candidato sindaco di Pomigliano d'Arco

Preso a calci e pugni da due persone, al termine di una iniziativa popolare. Inizialmente il candidato sindaco di Pomigliano d'Arco, Salvatore Cioffi, 51 anni, aggredito ieri sera nella città a pochi chilometri da Napoli, aveva pensato a una rapina. Ma probabilmente, dietro l'aggressione all'uomo politico compiuta da due uomini, scesi da uno scooter e con il volto coperto, c'è un tentativo di intimidazione. Nonostante l'episodio, Cioffi, candidato di Europa Verde, lista in un primo momento ricusata dalla commissione elettorale cittadina, poi riammessa dal Consiglio di Stato il 26 aprile, ha annunciato che continuerà la propria campagna elettorale.

Il candidato, ex presidente del Consiglio comunale eletto con il M5s nel 2020, poi passato con il partito di Luigi Di Maio, e infine avvicinatosi a Europa Verde, aveva pensato alla rapina, e quando gli aggressori lo hanno colpito, ha detto loro di prendersi l'auto e i soldi che aveva con sé. Ma secondo quanto ha poi riferito ai soccorritori e ai carabinieri, i due non avrebbero proferito parola e hanno proseguito con l'aggressione colpendolo numerose volte alla testa e, una volta a terra, anche alla schiena.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista sui moventi dell'aggressione, e stanno visionando i filmati di alcune videocamere di sorveglianza per risalire all'identità dei responsabili. Ricoverato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra, altro comune del napoletano, Cioffi non è in gravi condizioni.

L'aggressione giunge in un momento "tranquillo" della campagna elettorale, con i diversi candidati a sindaco cordiali e rispettosi del ruolo ricoperto dai rivali politici: oltre a Cioffi sono candidati Vito Fiacco, Lello Russo e Marco Iasevoli che hanno sin da subito condannato l'aggressione ed espresso la solidarietà al rivale.

Quanto accaduto ieri sera al candidato a sindaco di Pomigliano di Europa Verde, Salvatore Cioffi, è una fatto gravissimo sul quale le forze dell'ordine mi auguro facciano presto chiarezza per assicurare quei delinquenti alla giustizia". Così Valeria Ciarambino, consigliera regionale del gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, nonché cittadina pomiglianese, in merito alla violenta aggressione subita da Salvatore Cioffi.