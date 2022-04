Aggredito ragazzo fuori dalla discoteca: i coetanei filmano la scena ma non lo aiutano

La serata in discoteca si è trasformata presto in violenza: la scena è stata ripresa con lo smartphone e il video diffuso sui social network. E' successo nella notte tra il 23 e il 24 aprile, quando un ragazzo di circa vent'anni è stato colpito con un pugno in faccia all'esterno della discoteca Magika di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona.

Nel filmato diventato virale sui social, si vede il ragazzo a torso nudo avvicinarsi a un gruppo di coetanei: dopo un breve scambio di parole, il ragazzo viene colpito in pieno volto da un giovane del gruppo. La vittima cade a terra tramortita. Dopo il violento pugno, il video si è interrotto. Ma, finché la scena è stata visibile, nessuno è intervenuto per aiutare il ragazzo che probabilmente ha perso i sensi. Successivamente è stata chiamata un'ambulanza. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa con alcuni giorni di prognosi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.