Camionista picchiato, investito e trascinato lungo l'autostrada

Tentato omicidio con l'aggravante di aver agito per motivi di odio etnico. Con questa accusa la polizia di Genova ha arrestato quattro persone, ritenute responsabili del pestaggio di un camionista a fine marzo su un tratto dell'autostrada A 10, tra i caselli di Genova Pra' e Arenzano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro avrebbero costretto l'uomo, di nazionalità marocchina, a fermare il mezzo nella corsia di emergenza dopo avergli lanciato contro oggetti. Prima ancora di scendere dal camion lo avrebbero colpito con schiaffi, pugni al volto e calci. Poi lo avrebbero tirato giù dall'abitacolo e lo avrebbero insultato anche in lingua araba.

La presenza di alcuni testimoni ha indotto gli aggressori alla fuga, ma risaliti in macchina e ripartiti a forte velocità hanno investito il malcapitato che è stato scaraventato sul parabrezza dell'auto, rompendolo. Il conducente del camion è stato trascinato per alcuni metri sul cofano dell'auto in fuga, prima di cadere a seguito di una brusca frenata.

La vittima è stata trasportata all'ospedale di Genova Voltri con una prognosi di 45 giorni.

La polizia si è messa invece sulle tracce dell'auto in fuga. Il mezzo, visibilmente danneggiato sul parabrezza, è uscito al casello di Arenzano dove due dei quattro passeggeri sono fuggiti. L'auto si è poi immessa ancora in autostrada ed è stata intercettata nei pressi si un'area di servizio. Il conducente e il passeggero sono stati arrestati in flagranza di reato e portati nel carcere di Marassi. Le successive indagini hanno consentito di individuare gli altri due presunti complici.