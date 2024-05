Candidata della Lega aggredita in strada: "Chiamata fascista e sbattuta a terra"

"Sono stata aggredita, mi hanno dato una spinta e sono volata a terra". Questo il racconto che la candidata al consiglio comunale di Prato per la Lega, Anna Maniscalchi, ha fatto in un vocale per denunciare l’aggressione di cui è stata vittima nella mattina di giovedì 9 maggio.

"Sono stati dei pakistani, sicuramente spacciavano droga"

L’attivista per il benessere degli animali è stata "brutalmente aggredita e sbattuta a terra da un gruppetto di persone con tratti e accento stranieri, presumibilmente coinvolti in attività di spaccio, mentre stava rientrando alla sua automobile dopo aver incontrato i cittadini nell’ambito della campagna elettorale", si legge in un comunicato della Lega.

"Sono stati dei pakistani, sicuramente spacciavano droga. Mi hanno chiamata fascista e mi hanno detto vi dovete vergognare", ha aggiunto la candidata che ora dice di stare bene, "solo qualche dolore all’osso sacro".

Cosa sappiamo

Il gravissimo episodio è avvenuto nel parcheggio del parco di Galceti, in prossimità del torrente Bardena. La 58enne è stata spintonata da un gruppetto di stranieri ed è finita a terra. Testimoni hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

La candidata si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato, dove è stata medicata. Le sue condizioni non destano preoccupazione, malgrado il dolore e qualche contusione riportata nella caduta e lo stato di disarmante shock nel quale si trova. Per i fatti accaduti sporgerà denuncia.

La condanna della Lega

La Lega condanna con fermezza questo e qualsiasi altro atto di violenza, sottolineando l’urgente necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella città e nel prendere provvedimenti severi contro il crimine e l’illegalità. "Esprimo prima di tutto la vicinanza ad Anna ma non posso esimermi dal puntare l’indice sulla causa prima di tanta violenza, ovvero la presunzione della sinistra di essere sempre e comunque dalla parte giusta e di coprire le proprie mancanze, per non dire convenienze, chiamando fascisti coloro che non la pensano in un certo modo e chiamando accoglienza quella che non lo è e non lo sarà mai", ha dichiarato il segretario provinciale della Lega per Salvini premier, Daniele Spada.

"Evidentemente, gridare al fascista a ogni pie' sospinto finisce per destare l’istinto fascista di chi è in Italia, dedito a gravi reati con la certezza dell’impunità. Oggi, si è superato il segno - conclude Spada - Oggi siamo andati oltre lo spaccio, il furto o il bighellonaggio, che va a discapito pure dei tanti immigrati che condividono valori e impegno del nostro Paese, e siamo di fronte a persone che hanno imparato la lezione della sinistra: basta definir fascista il prossimo per coprire i propri errori e le proprie mancanze".