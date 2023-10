Davide in coma dopo un pestaggio: "Hanno sbagliato persona e sono andati al bar a ubriacarsi"

È passato più di un anno dall'aggressione brutale subita da Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese di 21 anni brutalmente picchiato a Crotone l'11 agosto 2022. L'aggressione è avvenuta per uno scambio di persona. Il 21enne bolognese da quella data è in coma irreversibile e si trova ricoverato in una struttura di Bologna. Nicolò Passalacqua è stato accusato di aver aggredito e pestato il giovane bolognese fino a ridurlo in coma. È poi arrivata la richiesta del pm: 20 anni e 3 mesi di carcere e un risarcimento di oltre un milione di euro. Il pm della procura di Crotone Pasquale Festa ha chiesto la condanna per Passalacqua, 23 anni: il reato è tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l'aggressione di Ferrerio. La richiesta è arrivata dopo la requisitoria svolta nel processo con rito abbreviato in corso a Crotone. I 20 anni di reclusione chiesti dal pm sono già comprensivi dello scontro di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato.

Ora arrivano i nuovi sviluppi. Dopo la nuova perizia richiesta dal Tribunale di Crotone per fare ulteriore luce sulla dinamica del pestaggio, parla la cugina dell'aggressore, che era presente quando sono accaduti i fatti. "Quella sera mi hanno chiamata per chiedermi di andare con loro perché la ragazza riceveva messaggi da un profilo falso con il nome dell'ex fidanzato e la stavano stalkerizzando, e volevano parlare con questa persona. Io all'inizio non volevo andare ma alla fine ho accettato chiedendo che venisse anche la madre di lei perché avevo paura. Nicolò era infatuato, e gli hanno detto di venire per dare 'una dimostrazione', forse lo hanno costretto', ha detto la giovane davanti alle telecamere di Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele.

Ricostruendo l'accaduto di 15 mesi fa, ha proseguito: "Siamo arrivati alla macchinetta e ancora arrivavano messaggi. C’era questo ragazzo di 31 anni seduto alla panchina, Nicolò è andato a chiedergli se era lui che stava scrivendo e ha minacciato di picchiarlo, ma lui forse impaurito gli ha risposto di no e poi si è allontanato a piedi". La ragazza ha quindi raccontato: "C'era il romeno che lo cercava nei parcheggi, poi è arrivato un messaggio in cui chi scriveva diceva di avere una maglietta bianca, e l’unico vestito così era questo ragazzo, Davide. Nicolò l’ha visto e gli ha chiesto se era lui che stava scrivendo, lui forse ha risposto no e poi è scappato. Ho visto scappare anche Nicolò e ho detto di andare a vedere cosa stesse succedendo, perché forse aveva trovato il ragazzo che mandava i messaggi. Poi sono tornati dicendo 'scappiamo, scappiamo' mentre lei si picchiava da sola e diceva 'il ragazzo è morto'. Io a quel punto mi sono sentita male e sono scappata in macchina, mentre loro se ne sono andati al bar a ubriacarsi".

A commentare le dichiarazioni è intervenuto in diretta Alessandro, il fratello di Davide: "Sono avvilito. Queste parole non fanno che aumentare la nostra rabbia. Perché hanno pensato che fosse morto e sono scappati invece di soccorrerlo". Il fratello del 21enne ha aggiunto: "Per quanto riguarda la richiesta della nuova perizia siamo indignati. Abbiamo ricevuto questa notizia che ha dell’incredibile mentre eravamo da Davide. Nonostante filmati, intercettazioni, perizie, ancora ci chiede se ci sia connessione tra il pugno che l’ha colpito e le condizioni di mio fratello. Ci sentiamo presi in giro, ma soprattutto stanno continuando a calpestare la dignità di Davide, io spero nella buona fede e nel buon senso", ha detto.