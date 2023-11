Picchia moglie in strada vicino casa di Giulia Cecchettin: arrestato

Notte di tensione e paura a Tombelle di Vigonovo, in provincia di Venezia, a poche centinaia di metri casa di Giulia Cecchettin. Un 71enne ha aggredito per strada sua moglie, ma tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre, pochi minuti prima delle ore 18.30.

L'aggressione vicino casa di Giulia Cecchettin

Come riporta PadovaOggi, l'aggressione è avvenuta a poche centinaia di metri dalla casa di Giulia Cecchettin, quando un gruppo di giovani ha visto l'uomo prima insultare, poi minacciare e quindi colpire con un calcio la donna, sua coetanea. I ragazzi sono subito intervenuti, frapponendosi tra l'aggressore e la moglie e dicendo alla donna di non salire in macchina con lui, senza però essere ascoltati.

Hanno però avuto la prontezza di riflessi di fotografare e prendere nota della targa della macchina della coppia prima che partissero, e di avvisare subito i carabinieri, che hanno rintracciato l'auto dopo tre ore a Legnaro, nel cortile dell'abitazione in cui abitano i due coniugi. I carabinieri hanno quindi suonato al campanello di casa per parlare con l'uomo, senza però ottenere risposta neanche alle chiamate effettuate al suo cellulare: temendo il peggio sono stati contattati anche i vigili del fuoco e le Api - Aliquote di primo intervento dei carabinieri -, pronte a entrare in azione in caso di pericolo.

Finalmente da una finestra al piano terra i militari riescono ad avere un primo contatto con il 71enne che, in forte stato di agitazione, ha urlato loro di andarsene senza dare informazioni sullo stato di salute della moglie. Inizia una lunga trattativa, con l'uomo che all'una di notte lascia libera la moglie per poi arrendersi a sua volta alle ore 3: il marito violento è stato arrestato e portato al Due Palazzi.

È poi emerso che da circa un anno l'uomo maltrattava la moglie con reiterate offese, minacce e percosse tanto da causarle un perdurante stato di apprensione. L'intervento dei carabinieri ha permesso di scongiurare una tragedia, facendo emergere la difficile situazione in cui viveva la vittima, proprio nel giorno della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

