Armato di forbici aggredisce e ferisce tre ragazzi

Momenti di paura a San Lorenzo, quartiere di Roma. Un uomo, un somalo di 36 anni, ha colpito con forbici affilate un ragazzo di un anno più piccolo di lui, ferendolo alla testa e al torace. Come riporta RomaToday, la vittima è stata trovata sanguinante in strada per poi essere ricoverata in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi e stabili. Il trentacinquenne, però, non è stata l'unica persona ferita.

L'allarme dei residenti

Ad avere la peggio anche due trentunenni, anche loro finiti in ospedale, che avevano tentato di aiutare la vittima. Una notte di sangue iniziata intorno alla mezzanotte. A dare l'allarme sono stati diversi residenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze parlando di un uomo con la felpa rossa armato di ascia che stava aggredendo i passanti nella zona di San Lorenzo.

I primi due feriti

Se le prime battute di ricerca non hanno dato le risposte sperate a poca distanza, a circa un chilometro, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato l'uomo con la felpa rossa, era nei pressi del sottopasso Turbigo, la galleria che collega via Marsala con via Giovanni Giolitti e con sé aveva un paio di forbici - insanguinate - e non un'ascia.

Un primo tassello subito utile per i poliziotti, proprio mentre altri agenti, grazie al coordinamento con il 118, sono riusciti a intercettare una prima vittima, un passante, un ragazzo di trentuno anni. Il giovane, medicato all'Umberto I, ha raccontato di essere intervenuto in via dei Volsci per sedare una lite e soccorrere un ragazzo, a sua volta aggredito da un uomo con la felpa rossa.

La stessa versione che proprio in quei momenti ha dato una seconda vittima, un altro trentunenne anche lui intervenuto in difesa di un uomo. Soccorso, è stato portato all'ospedale San Giovanni. Entrambi se la caveranno con qualche punto di sutura e pochi giorni di prognosi.

Trovato sanguinante in strada: la ricostruzione

La vera svolta investigativa è arrivata poco dopo. A pochi metri da via dei Volsci, sanguinante in terra, c'era un uomo di trentacinque anni, un romano, colpito in pieno petto e in testa. La vittima ha raccontato di essere stato aggredito brutalmente da un uomo con la felpa rossa, poi scappato via.

Secondo quanto ricostruito il somalo di trentasei anni, infatti, stava camminando a San Lorenzo. A un centro punto ha lanciato una bottiglia di vetro in strada, spaccandola. Il trentacinquenne romano notata la scena lo ha rimproverato ed è stato aggredito. Il somalo ha estratto un paio di lunghe forbici e lo ha colpito la petto e in testa, per poi ferire anche gli altri due ragazzi intervenuti.

La polizia, dopo aver ricostruito l'accaduto, ha posto in stato di fermo il somalo con l'accusa di tentato omicidio, denunciandolo anche per porto abusivo di arma impropria. L'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il trentacinquenne ferito al petto e alla testa resta in prognosi riservata.

