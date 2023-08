In tuta bianca e passamontagna cerca di dar fuoco a un passante

I contorni dell'episodio sono tutti da chiarire. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Mogoro. Domenica pomeriggio in pieno centro a Gonnosnò, minuscolo comune ai piedi dell'altopiano della Giara di Gesturi, in provincia di Oristano, un uomo, col viso coperto da un passamontagna, ha tentato di dare fuoco a un 55enne, dopo avergli lanciato benzina sopra gli abiti. La reazione ha messo in fuga l'aggressore.

La vittima stava passeggiando nel centrale corso Umberto quando è stato avvicinato da un uomo che indossava una tuta bianca di protezione in tyvek (tipo quella utilizzata dai Ris) e aveva il volto travisato con un passamontagna. In una mano l'accendino, nell'altra una bottiglia piena di infiammabile. Dopo aver lanciato il liquido contro l'uomo, non è riuscito a usare l'accendino, poi se l'è data a gambe. L'aggredito è andato dai carabinieri a raccontare quanto accaduto: si indaga.

Continua a leggere su Today.it...