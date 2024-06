Marito e moglie aggrediti in casa: massacrati con una mannaia

Violenta aggressione in casa a Celesia, frazione di San Colombano Certenoli (Genova), dove domenica sera marito e moglie sono stati trovati in fin di vita con profonde ferite da taglio alle braccia e al viso. Sotto accusa c'è il fidanzato della figlia.

Marito e moglie massacrati in casa

La richiesta di aiuto alle forze dell'ordine arriva dopo le 22. Carabinieri e 118 intervengono in un appartamento di via Gotelli. Trovano la coppia - Angelo di 62 anni e Karin di 65 - in condizioni gravissime. Hanno profonde ferite inferte con una lama. Il personale sanitario presta le prime cure alla coppia ma poi devono intervenire i vigili del fuoco perché le barelle non passano dalla stretta scala a chiocciola nella palazzina e devono essere portate fuori sfruttando la finestra. Adesso sono ricoverati in ospedale.

Parallelamente iniziano le indagini. La pista seguita è quella dell'aggressione da parte di qualcuno che si è introdotto in casa e li ha colpiti più volte. I carabinieri della compagnia di Chiavari trovano un'auto abbandonata a poca distanza dall'abitazione della coppia. Nell'abitacolo c'è una mannaia, che potrebbe essere stata usata per ferite marito e moglie. L'arma, le impronte lasciate in casa e nel veicolo, le testimonianze di chi conosce la coppia finiscono al vaglio degli inquirenti che ascoltano anche i figli di Angelo e Karin.

I carabinieri scartano da subito l'ipotesi di un'aggressione per rapina per indirizzarsi su un atto di violenza premeditata. Dopo alcune ore viene bloccato e portato in caserma un 25enne. Conosce la coppia aggredita: è l'ex fidanzato della figlia. Si era reso irreperibile ed è stato individuato in un'area boschiva. "In base ai gravi elementi di reità individuati dai carabinieri, la procura ha appena disposto il fermo", spiegano i militari.