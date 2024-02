Giovani fanno irruzione nel centro per migranti e li prendono a pugni

Irruzione allo Sprar di Scordia, in provincia di Catania, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Un gruppo di giovani, dopo avere sfondato a calci la porta d'ingresso, è entrato nel centro e ha preso a pugni alcuni dei giovani migranti ospiti e chi ha provato a difenderli. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e indagano i carabinieri.

"In tanti anni che operiamo a Scordia - si legge in un post sulla pagina Facebook dello Sprar - non c'era mai venuto in mente di preparare i nostri ragazzi allo scenario di violenza che hanno vissuto. Non lo abbiamo fatto perché noi amiamo Scordia. La nostra comunità ci ha dimostrato, più di una volta, di essere una realtà d'eccellenza, solidale, accogliente e certamente non razzista. Ci tenevamo a comunicare, prima che girino voci che non hanno ragion d'essere, che l'aggressione che hanno subito i nostri ospiti questa notte, mentre dormivano serenamente nelle loro stanze, è assolutamente immotivata. Tuttavia, l'amarezza, lascia spazio alla speranza. Per tale motivo volevamo ringraziare chi, stanotte, pur prendendosi qualche pugno, si è speso per cercare di proteggere i nostri ragazzi e il nostro centro e ha evitato che si consumasse una strage. Abbiamo già provveduto a denunciare quanto successo alle forze dell'ordine".

Sinistra italiana, con i segretari regionale e provinciale del partito, Pierpaolo Montalto ed Eugenio Russo, in una nota sottolinea come "l'assalto allo Sprar di Scordia, paese che peraltro si è sempre contraddistinto per essere abitato da una comunità solidale, antirazzista e socialmente molto attiva e impegnata, rappresenta un precedente di gravità inaudita. Siamo infatti costretti - aggiungono - a commentare un'irruzione violenta, a sfondo chiaramente razzista e probabilmente organizzata, da parte di un branco che ha aggredito indiscriminatamente tutti i ragazzi ospitati all'interno della comunità. Un'aggressione etnica all'interno di un luogo di protezione e assistenza che non può essere tollerata e che non può avere giustificazioni".



"Scordia, una comunità che si è sempre contraddistinta per accoglienza e inclusione, non è altro che lo specchio della realtà che stiamo vivendo. Futili motivazioni diventano il pretesto perfetto per scatenare il pregiudizio e la paura per il diverso", commentano la segretaria provinciale del Partito Democratico di Catania, Maria Grazia Leone e Mariam Suheli Chrouda, responsabile Pnrr e politiche del Mediterraneo del Pd etneo.