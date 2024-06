Insultato e picchiato in piazza perché gay: "Mi hanno colpito alle spalle"

Insultato e picchiato perché gay. Un 36enne è rimasto vittima di una violenta aggressione omofoba a Foggia nel weekend. Alessandro, questo il nome, è stato prima offeso e poi schiaffeggiato da un gruppo di giovani. Alcuni sembra siano minorenni. Il branco si è avventato anche contro un amico, intervenuto per difenderlo (ha riportato lesioni alle corde vocali) e ha offeso con insulti razziali un'altra ragazza straniera che era con le due vittime dell'aggressione.

Per l'associazione Arcigay "Le bigotte" quanto accaduto "è un segno allarmante del clima d'odio che purtroppo ancora persiste nel nostro Paese e che si somma alla già complessa situazione di piazza Mercato, luogo critico, attraversato e vissuto da molti gruppi differenti e spesso in conflitto tra loro".

"Bevevo un drink, poi mi hanno colpito"

"Ero davanti a un locale in piazza Mercato e stavo parlando con due amici quando all'improvviso alle spalle mi arriva un violento schiaffo che mi colpisce l'orecchio destro e vengo apostrofato con un epiteto omofobo. Avevo un drink tra le mani che ho rovesciato addosso al giovanissimo aggressore rimasto sorpreso dalla reazione quando, a un certo punto, ho visto non solo i miei due amici ma l'intera piazza venirmi incontro per fare un cordone di sicurezza nei miei confronti", racconta Alessandro all'Ansa.

"Erano una decina di ragazzini, una vera e propria baby gang, credo quasi tutti minorenni. Ma la reazione della gente è stata forte. Hanno tutti fatto muro. Probabilmente gli aggressori credevano di essere 10 contro uno e invece si sono ritrovati 10 contro 100".

Alessandro dal 2010 vive e lavora come truccatore ed esperto di cosmetica e bellezza a Milano, ma rientra spesso a Foggia per trovare famiglia e amici. "Sono stato costretto a non poter immaginare il mio futuro in provincia di Foggia perché per le mie caratteristiche la mia vita era continuamente minacciata. Sono stato oggetto da adolescente anche di attacchi molto violenti - ricorda - mentre ero in strada a Foggia a volte anche in presenza dei miei genitori".

Alessandro ha sporto denuncia alla polizia giunta sul posto la sera dell'aggressione. "Mi irrita molto anche il fatto che in molti ritengano piazza Mercato un luogo pericoloso - spiega - ma in realtà è il centro storico pulsante della città. In molti secondo me non denunciano nemmeno le aggressioni perché tanto la situazione non cambia. È un territorio troppo abbandonato dalle istituzioni che devono proteggerlo. Mi chiedo se chi è responsabile della sicurezza dei cittadini abbia fallito in tutto". "Un atteggiamento come quello che ho subito io - conclude Alessandro - non connota me ma chi lo esercita".



"Vittime difese dai cittadini in piazza"

Sono in corso le indagini per risalire al branco e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. "Con grande rammarico e indignazione, apprendiamo della vile aggressione omofoba avvenuta in piazza Mercato e le ignobili offese razziste rivolte a una ragazza che accompagnava la vittima. Questo episodio non solo colpisce una persona, ma rappresenta un attacco ai valori di tolleranza, rispetto e inclusione che sono alla base della nostra comunità", dicono il sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo e il consigliere delegato alle Pari opportunità Mario Cagiano. "Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza alle vittime - aggiungono - ribadendo che nessuno dovrebbe vivere nella paura a causa del proprio orientamento sessuale, della propria identità o della propria etnia. A Foggia non c'è e non ci sarà spazio per l'odio e la discriminazione. Lo ha dimostrato la stessa piazza dove si è consumato l'episodio, intervenendo a difesa delle vittime; lo ha dimostrato questa amministrazione, impegnandosi fin dall'insediamento nella difesa dei diritti civili, confermata dall'adesione alla rete ready per la lotta alla omotransfobia. Continueremo su questa strada - proseguono - lavorando ancora più intensamente nella promozione della cultura del rispetto e della convivenza pacifica e intensificando le iniziative educative nelle scuole e nei luoghi di aggregazione per sensibilizzare i giovani sui temi dei diritti umani e della diversità. E confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine e delle autorità competenti affinché sia fatta piena luce su questo episodio e i responsabili affrontino le conseguenze delle loro azioni e questi atti non restino impuniti".

Arcigay Foggia ha organizzato una manifestazione per mercoledì 19 giugno alle 20 proprio in piazza Mercato: "È essenziale che tutte le cittadine e i cittadini di Foggia si uniscano a noi nel rifiutare questo clima di paura e odio e che partecipino al dibattito che riguarda quello spazio, che può e deve essere uno spazio sicuro, che non abbiamo intenzione di lasciare nelle mani di chi usa la violenza per affermarsi".