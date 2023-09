Padre e figlia picchiati con un tubo di rame: "Voleva rubarci l'auto"

Un 43enne è stato arrestato dai Carabinieri di Parto per aver tentato di rapinare padre e figlia: tutto è successo domenica 18 settembre quando padre e figlia tornando all'auto dopo una passeggiata, hanno sorpreso il 43enne mentre rovistava all'interno del veicolo, una vettura Bmw.

L'uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, vistosi scoperto per guadagnare la fuga non ha esitato a colpire con un tubo in rame sia il proprietario del veicolo che la figlia prima di scappare con una collanina e 5 euro rubati dall'auto.

La fuga è però durata poco: l'uomo, un pregiudicato di origine magrebina, è stato fermato dai carabinieri e la refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari, un cittadino cinese e la figlioletta minorenne. Per il pregiudicato il giudice del Tribunale di Prato ha convalidato l'arresto ma è stato lasciato a piede libero, predisponendo solo l'obbligo di firma.