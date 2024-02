Pitbull azzanna due persone, uccide un cane e un gatto

Due donne aggredite, una delle due sembra al volto e il cagnolino di quest'ultima sbranato. È successo oggi giovedì 22 febbraio a Montesilvano, in provincia di Pescara dove un pitbull si sarebbe scagliato contro i passanti uccidendo anche un gatto.

L'animale avrebbe un proprietario, ma non sarebbe stato custodito al momento dei fatti vagando in strada. La prima delle due donne, una ultraottantenne classe 1937 sarebbe caduta riportando una sospetta frattura del femore. L'altra, una 54enne sarebbe invece stata ferita, al volto. Entrambe sono state portate in ospedale dall'ambulanza della Misericordia giunta sul posto insieme a carabinieri, polizia locale e veterinari Asl che hanno preso in custodia l'animale per tenerlo in osservazione.

Secondo quanto riferisce a IlPescara il consigliere comunale con delega alla sicurezza Marco Forconi si tratterebbe "di un episodio reiterato" e dunque "di un pericolo diventato grave. Saranno sicuramente presi provvedimenti celeri e determinati", aggiunge a nome dell'amministrazione spiegando che dovrà ora essere sporta la querela di parte da chi ha subito l'aggressione.

Solidarietà alle persone ferite ovviamente anche da parte del sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore con delega al benessere animale Giuseppe Manganiello. L'occasione anche per ricordare che solo l'anno scorso nell'ambito dei controlli ai padroni dei cani sono state elevate 160 sanzioni di cui 111 proprio per aver lasciato i cani senza al guinzaglio o perché sprovvisti di museruola. Numeri forniti con l'annuncio dei seminari organizzati proprio per migliorare il rapporto cane-padrone nel rispetto delle norme.