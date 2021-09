Pesta a sangue un migrante afghano e mostra ai poliziotti la croce celtica

Brutale aggressione razzista in metro a Roma

Insultato e pestato con calci, pugni ed un coperchio di plastica da un 42enne che dopo aver rivendicato il gesto ha mostrato agli agenti una croce celtica tatuata su una mano sottolinenado il proprio credo politico. L'aggressione, di evidente stampo razzista, è avvenuta oggi all'ingresso della metro Ponte Mammolo, a Roma, ai danni di un uomo afgano di 36 anni.

La violenza sarebbe avvenuta in un'attività commerciale intorno alle 16 di martedì pomeriggio. Subito dopo aver subito il pestaggio, la vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo da personale del 118, mentre gli agenti arrivati sul posto hanno effettuato un primo accertamento alla ricerca del picchiatore.

I poliziotti non ci hanno messo molto a individuare il 42enne, bloccato dopo un tentativo di fuga. Tracce ematiche sono state trovate dagli investigatori sulle sue mani e sulla maglietta.

L'uomo ha rivendicato la responsabilità del gesto compiuto ed è stato arrestato per lesioni aggravate, anche dalla discriminazione razziale. Avrebbe continuato ad insulare il 36enne afghano anche alla presenza degli agenti a cui peraltro ha mostrato una croce celtica, tatuata sul dorso della sua mano sinistra, proprio a sottolineare la sua fede politica. Ora è caccia al secondo responsabile.

Aggressione razzista a Roma, il video (attenzione, immagini forti)