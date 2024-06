Aggredito a sprangate in casa, Stefano muore dopo tre giorni

La feroce aggressione, la corsa in ospedale e il ricovero, ma è stato tutto inutile. È morto all'ospedale di Parma dove era ricoverato il 63enne Stefano Daveti, originario di La Spezia ma residente da una decina di anni a Morsiano di Villa Minozzo (Reggio Emilia), che la sera del 21 giugno era stato aggredito a sprangate in casa sua. Sul caso indaga la Procura di Reggio Emilia. Ora l'ipotesi è omicidio, come riportano i giornali locali reggiani.

Le condizioni di Daveti sono apparse da subito gravissime: aveva riportato traumi cranici e al volto importanti e un serio pneumotorace. L'uomo, con problemi psichici, pare avesse avuto diverse liti coi vicini. Al vaglio di Procura e carabinieri c'è la posizione di due persone, padre e figlio, che venerdì sera avevano discusso con la vittima.