"Avete un bicchiere d'acqua?". Marito e moglie aprono la porta e vengono picchiati a sangue

Aprono la porta e vengono picchiati selvaggiamente. L'aggressione, andata in scena domenica 12 maggio a Nardò, in Salento, ha visto come vittime un uomo di 55 anni e la moglie di 54 che sono stati ricoverati al "Vito Fazzi" di Lecce in codice rosso. L'uomo in particolare avrebbe riportato importanti lesioni alla testa e al volto, mentre la donna se la sarebbe cavata con qualche contusione. Il presunto aggressore, un uomo di 30 anni, noto alle forze dell'ordine per reati predatori, è stato già rintracciato e interrogato. Avrebbe agito a scopo di rapina.

A riportare i fatti è LeccePrima. Tutto è iniziato intorno alle nove di mattina nel centro storico della cittadina. Sembra che l'uomo abbia citofonato a casa della coppia accampando una banale, quanto efficace scusa: avrebbe chiesto un bicchier d'acqua, avvertendo un malore. Ad aprire la porta sarebbe stata la donna. Ma, una volta che il soggetto è riuscito a varcare la soglia, si sarebbero palesate le sue vere intenzioni, quelle di cercare di ottenere qualcosa di prezioso o soldi. Il marito, che si trovava in un'altra stanza, è subito intervenuto in difesa della moglie e a quel punto è scattata l'aggressione vera e propria.

Il proprietario di casa sarebbe stato percosso con un bastone, o in ogni caso con un oggetto contudente. L'aggressore è poi fuggito per le vie del centro, ma non è riuscito a farla franca. Rischia l'accusa di tentato omicidio. Moglie e marito sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale, a Lecce. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi e per acquisire filmati di videosorveglianza utili al prosieguo delle indagini.