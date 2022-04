L'avvocato dell'aggressore del cuoco di Pescara: "È malato"

“Federico lo conosco da anni e quando ho visto quel video sono rimasto senza parole”. Così Florenzo Coletti, l'avvocato di Federico Pecorale, il 29enne che ora dovrà rispondere di tentato omicidio per aver sparato ieri, poco dopo le 14, a Yelfry Guzman, il cuoco 23enne di un ristorante di Pescara. Pecorale vive in Svizzera con i genitori e a volte torna nella terra d'origine per trascorrere qualche giorno. Per l'avvocato il ragazzo ha problemi psichici e psichiatrici. “Sono in attesa dalla Svizzera che la famiglia mi mandi la documentazione medica perché Federico era seguito” ha detto l'avvocato a IlPescara che ha definito il gesto come "inspiegabile".

Pecorale ha una pensione di invalidità ed è seguito da un assistente sociale nel Paese dove risiede: quella pensione ce l'ha da quando, tanti anni fa, ha avuto un grave incidente in moto dentro la galleria di Montesilvano riportando gravi lesioni alla testa, racconta l'avvocato. Da quel momento il giovane non sarebbe stato più lo stesso: “Era autonomo, quando veniva ci incontravamo, ci conosciamo da anni. Quando ho visto quel video – spiega ancora l'avvocato parlando delle immagini in cui si vede l'aggressione – l'ho riconosciuto subito e sono rimasto sconvolto”. La linea difensiva è ancora tutta da studiare, ma “sicuramente, conclude – richiederà una perizia psichiatrica per capire le condizioni in cui era e se si è reso conto di quello che ha fatto. Dipingerlo come un mostro è un peccato, io credo che la malattia lo abbia sopraffatto. I genitori lo avevano sentito due giorni fa ed era tutto a posto. Immagini cosa ha significato spiegare alla madre cosa è successo”.