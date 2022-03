Camorra, agguato ai Quartieri Spagnoli: le giovani paranze vogliono scalare i vertici

Gravissimo episodio quello avvenuto ieri notte, ai Quartieri Spagnoli, dove è stato gambizzato un uomo. Il fatto è accaduto all'1.45 di notte in una abitazione in via San Nicola da Tolentino, parte alta dei Quartieri Spagnoli parallela al corso Vittorio Emanuele. L'uomo, Pasquale Pirozzi, 44enne con precedenti di polizia, dichiarava che - mentre si trovava in compagnia del fratello - due persone armate si introducevano e fuoco contro di lui, colpendolo alla coscia sinistra. Successivamente, gli aggressori si davano alla fuga in sella a uno scooter. La vittima ha riferito di non conoscere le due persone che hanno aggredito lui e il suo familiare, né le motivazioni che potrebbero esserci dietro l’agguato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Montecalvario. Pirozzi è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il conflitto tra le giovani paranze dei Quartieri Spagnoli e quelle del Cavone

Le indagini degli investigatori sembrano indirizzate tutte su alcuni giovanissimi attivi nella zona del Cavone; il “regno” del clan Lepre-Cianciulli, di cui sarebbero una diretta emanazione. Ovviamente, non si conoscono ancora i motivi del raid che, ad ogni modo, consegna tutte le principali prerogative della spedizione punitiva. Non è da escludere, inoltre, che questo agguato possa essere riconducibile ai recenti episodi violenti tra le paranze più giovani presenti nella zona dei Quartieri Spagnoli e quelle del Cavone. Tutto potrebbe essere il frutto di un desiderio crescente, da parte delle nuove leve, di scalare i vertici criminali.

Pochi giorni fa erano finiti in manette sei giovanissimi

Non più tardi di qualche giorno fa erano finiti in manette sei giovanissimi che, a pochi giorni di distanza, avevano dapprima commesso la rapina di un Rolex di ingente valore e poi realizzato una sparatoria. Lo scorso 9 marzo, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, su disposizione della Procura di Napoli e di quella per i Minori, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, li avevano posti in stato di arresto. Dei sei, due erano minorenni. Adesso sono tutti gravemente indiziati di rapina pluriaggravata, tentato omicidio plurimo e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, aggravati dalla circostanza di cui all’art 416 bis 1 del codice penale.