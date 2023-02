Agguato in strada: 52enne ferito con colpi d'arma da fuoco e morto in ospedale

Non ce l'ha fatta Francesco Ilardi, il 52enne che nel pomeriggio di oggi 27 febbraio è stato vittima di un agguato in strada ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. L'uomo è morto subito dopo il ricovero, nell'ospedale di Acireale, dove era stato trasportato d'urgenza per le ferite di colpi d'arma da fuoco. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, sottoponendolo a un delicato intervento chirurgico, ma non sono riusciti a strappare l'uomo alla morte. È deceduto poco dopo le ore 20 di questa sera. Troppo gravi le ferite riportate: Ilardi era stato colpito alla schiena da alcuni colpi di pistola sparati da un soggetto non ancora identificato. Secondo una prima ricostruzione, chi ha sparato aspettava l'uomo, quindi ne conosceva le abitudini e ha sparato diversi colpi di arma da fuoco appena è uscito dal circolo privato per la caccia.

L'uomo aveva un vecchio precedente penale per truffa. Sul fatto i carabinieri della compagnia di Acireale, assieme ai colleghi del comando provinciale stanno indagando sulle frequentazioni della vittima. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze ed elementi utili per poter identificare chi ha sparato e ricostruire le motivazioni del folle gesto. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.