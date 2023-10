Agguato in strada a colpi di machete: trentenne in gravi condizioni

Misterioso agguato la sera di venerdì 6 ottobre a Solaro, nel Milanese. Un uomo è stato aggredito a colpi di machete e bastonate infine abbandonato per terra, in una pozza di sangue. Come si legge su MilanoToday, tutto è accaduto pochi minuti prima delle 20.30 in via Cinque giornate, una zona di palazzoni e case popolari.

A rimanere sull'asfalto un 30enne di origini nordafricane, non identificato perché era senza documenti. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Ha una grave ferita fianco: le sue condizioni sono giudicate molto delicate.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Rho, al lavoro per ricostruire l'accaduto e per cercare tracce che possano condurli all'uomo o agli uomini che hanno pestato il 30enne. Ancora sconosciuta, al momento, la dinamica di quello che ha tutti i contorni di un agguato premeditato. Non è escluso che l'aggressione sia nata nel mondo dello spaccio.

