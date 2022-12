Agguato ai tifosi del Marocco: fermati 13 militanti dell'estrema destra

La festa per la vittoria della nazionale del Marocco contro la Spagna nei mondiali del Qatar si è trasformata in violenza. Dopo il match, nella serata di ieri i cittadini marocchini residenti a Verona, scesi in strada per celebrare il grande risultato della loro nazionale di calcio, sono stati aggrediti da una dozzina di persone, tutte vestite di nero e incappucciati. Si è trattato di aggressioni feroci, portate con l'uso di catene e manganelli contro le vetture che transitavano in Corso Porta Nuova. A fine serata sarebbero state tre le auto danneggiate e una donna avrebbe subito alcune ferite a causa delle schegge di vetro.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, intervenute dopo le numerose chiamate che indicavano la presenza di circa quindici giovani violenti. Intervenuto prontamente, il personale della Questura è riuscito a intercettare i responsabili della violenza e a procedere alla loro identificazione: si tratta di 13 giovani, tutti riconosciuti dal personale della Digos come militanti in gruppi di estrema destra della città di Verona. I poliziotti inoltre hanno riscontrato il danneggiamento di quattro auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli investigatori, precisa sempre la Questura scaligera, stanno vagliando i filmati per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e attribuire le specifiche responsabilità dei singoli. Il rapporto sarà poi trasmesso alla magistratura. La Polizia, che già aveva attivato specifici servizi di controllo e monitoraggio del centro cittadino, assieme ai Carabinieri e alla Polizia Municipale, ha fornito anche un resoconto di quanto successo.

"A partire dalle ore 20 - spiega la nota - sono giunte diverse chiamate alla centrale operativa della Questura di Verona che indicavano la presenza di circa quindici giovani vestiti di nero e col volto travisato che tentavano di avvicinarsi alla zona in cui i tifosi marocchini stavano festeggiando. Alle successive 20.30 venivano segnalate delle aggressioni con danneggiamenti alle autovetture in transito ad opera del medesimo gruppo". Poco dopo gli agenti sono riusciti ad intercettarli e a identificare i 13 giovani.