Madre di tre figli si schianta contro l'autocisterna: "Arrivata dritta verso di me, impossibile evitare l'impatto"

Uno schianto violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Una donna di 55 anni, Agnese Brunelli, mamma di tre figli, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 maggio a Bordolano, in provincia di Cremona.

Incidente a Bordolano (Cremona): morta Agnese Brunelli

La tragedia è avvenuta poco dopo le 17, sulla strada provinciale Quinzanese: la donna si trovava al volante della sua Opel quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un’autocisterna che procedeva in direzione opposta. Un impatto terribile, che ha dilaniato l'auto: la 55enne è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi: purtroppo, ogni tentativo di rianimare la donna è risultato vano. La polizia stradale di Pizzighettone si è occupata di effettuare i rilievi di rito, fondamentali per ricostruire la dinamica dell'incidente: la circolazione è ripresa regolarmente soltanto dopo alcune ore, dopo la messa in sicurezza di tutto il tratto interessato.

Il camionista: "Non ho potuto fare nulla"

Illeso ma sotto shock il conducente dell'autocisterna, che ha raccontato al Corriere della Sera gli istanti che hanno preceduto l'incidente: "Ho visto quell’auto che invece di seguire la curva è venuta dritta nella mia corsia di marcia. Ho frenato e tentato in ogni modo di sterzare ed evitare l’impatto, ma è stato impossibile. Non ho potuto fare nulla". Il camionista era partito da Casalbuttano, dove aveva ritirato il suo carico, ed era diretto verso Brescia, un tragitto già percorso in passato: "Sono abituato a percorrere questa strada regolarmente - ha spiegato - indipendentemente dalle condizioni atmosferiche". La tragedia ha sconvolto le comunità di Manerbio, dove era nata Agnese Brunelli, e di Verolanuova, dove viveva insieme alla sua famiglia. La donna lascia il marito e tre figli.