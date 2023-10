Uccide la moglie in casa, poi va al lavoro con la figlioletta e si toglie la vita

Prima ha ucciso la moglie di 32 anni, Annalisa D’Auria, poi ha preso la figlia piccola, si è recato sul posto di lavoro, l'ha affidata a un collega e si è tolto la vita. Sarebbe questa la dinamica dell'omicidio-suicidio avvenuto nella mattina di oggi, sabato 28 ottobre, tra Rivoli e Orbassano, in provincia di Torino. L'autore del folle gesto è Agostino Annunziata, un uomo di 36 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno.

Rivoli (Torino), uccide la moglie e si toglie la vita

Il femminicidio è avvenuto stamattina nell'abitazione in cui la coppia abitava insieme alla figlia di 3 anni, situata in via Monte Bianco angolo via Gradisca, a Rivoli. Secondo una prima ricostruzione riportata da TorinoToday, il 36enne avrebbe colpito la moglie di 32 anni con una coltellata alla gola, una ferita mortale, inferta tra le mura domestiche, dove era presente anche la figlioletta. Subito dopo il delitto l'uomo ha abbandonato l'appartamento e si è recato sul posto di lavoro, a Orbassano, portando anche la bambina di 3 anni.

Una volta giunto sul posto di lavoro, la Massifond, Agostino Annunziata avrebbe affidato la bambina a un collega e con una scusa si sarebbe allontanato per andarsi a uccidere lanciandosi da un silos. Il cadavere della moglie è stato scoperto dai vigili del fuoco che sono stati allertati dai sanitari. Sul posto che procedono con le indagini ci sono i carabinieri della compagnia di Rivoli, che stanno ascoltando la testimonianza del collega della ditta di Orbassano a cui l’uomo ha affidato la bimba prima di allontanarsi e togliersi la vita. Il movente del delitto è ancora da chiarire: nell'abitazione della coppia non sono stati rinvenuti biglietti o altri indizi che possano spiegare cosa abbia spinto il 36enne a uccidere la moglie e a farla finita, lasciando la figlia di tre anni senza entrambi i genitori.

