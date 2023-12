Agostino Gualdi lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano, ma il 65enne sarebbe probabilmente morto se il suo cane non lo avesse letteralmente salvato. È successo nel primo pomeriggio di domenica quando l'anziano è stato investito da un'autovettura mentre stava passeggiando con il suo labrador a Verano Brianza. I testimoni hanno raccontato di come l'automobilista di una auto scura - dopo aver travolto sia l'uomo che il cane - sia sceso, abbia dato un'occhiata e poi sia ripartito. Tuttavia i testimoni avevano solo visto l'urto con il cane, finito in mezzo alla strada, ferito ma non in maniera grave.

L'uomo invece era finito a lato della strada, in mezzo all’erba alta, perdendo i sensi. A quel punto, il cane, ferito, è tornato a casa da solo facendo scattare l'allarme tra i familiari. Conoscendo le loro abitudini si sono incamminati ripercorrendo l'itinerario a piedi fino a notare il corpo del 65enne in mezzo all’erba, in condizioni disperate essendo passata quasi un'ora dall'incidente. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

L’uomo è stato portato in codice rosso al Niguarda dove è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma alla testa e diverse fratture. Allo stesso tempo sono scattate le indagini dei carabinieri di Seregno per risalire all’identità del pirata della strada. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona, per individuare l'automobilista pirata.