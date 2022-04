Ahmed, sparito nel nulla a 15 anni: il mistero degli ultimi messaggi inviati e della bici

Una normalità che adesso sembra solo apparente; i messaggi pieni di angoscia all'inizio interpretati come uno scherzo e ora letti in modo diverso. Ora dopo ora cresce la preoccupazione per Ahmed Jouider, il 15enne di origine marocchina scomparso dalla sera di giovedì 21 aprile da Mortise, frazione del comune di Padova dove vive con la famiglia. Tutte le attenzioni sono concentrate sui messaggi che il 15enne ha inviato, quella stessa notte, all'ex fidanzatina e al migliore amico. A lei ha scritto di avere paura. Di temere che qualcuno potesse fargli del male. Col passare dei giorni senza notizie di Ahmed quelle righe inviate diventano la chiave delle indagini. I punti oscuri sono tanti. Non si esclude alcuna ipotesi.

La scomparsa

Sono passate da poco le 21,30 di giovedì. Ahmed è casa, decide di uscire. Prende la bicicletta e dice alla madre e alla sorella che deve incontrare alcuni amici. Quando l'orologio segna le due di notte mamma e sorella chiamano i carabinieri: Ahmed non è tornato mentre di solito per mezzanotte è a casa.

Si scopre che il 15enne non ha visto gli amici, ma che ha mandato dei messaggi all’ex fidanzatina, una ragazza di Cadoneghe. Messaggi di testo e audio in cui dice di avere paura si qualcosa o qualcuno. Poi un messaggio al migliore amico in Francia. Del ragazzino e della sua bici rossa nessuna traccia e il telefono risulta spento.

"So che morirò"

"Tornerò morto o mi faranno molto male", dice e scrive Ahmed alla ragazzina. I messaggi hanno questo tenore. La 15enne inizialmente pensa a uno scherzo. Adesso però, a distanza di giorni, teme di essersi sbagliata. Quelle comunicazioni WhatsApp sono l'ultima traccia del ragazzino. "Siamo rimasti in buoni rapporti, se fosse per attirare la mia attenzione dopo qualche ora sarebbe tornato. Non avrebbe fatto durare tutto così a lungo. Questa cosa fa stare male me, quanto tutta la sua famiglia e le persone che gli vogliono bene. Non credo arriverebbe a tanto", dice l'ex fidanzatina.

A ricevere un messaggio anche un altro ragazzino, il migliore amico che vive in Francia. "Ti voglio bene", scrive Ahmed. Poi il silenzio.

"Un ragazzo tranquillo"

La mamma e la sorella parlano di Ahmed come un ragazzo tranquillo, senza problemi. Taciturno, sì, ma senza tormenti. Almeno apparentemente. "Niente di sospetto o strano. Non beveva e non fumava, che io sappia non frequentava brutta gente", racconta la ex. Amhed è iscritto al secondo anno dell’istituto professionale Bernardi e il suo percorso scolastico è regolare, senza difficoltà.

Con il padre non ha contatti da tempo ed è quindi poco plausibile che lo abbia sentito e raggiunto da qualche parte. Pista che però non può essere accantonata del tutto.

Le "stranezze"

La mamma non trova un senso a quanto sta accadendo. Nei giorni precedenti alla scomparsa non ha notato stranezze o comportamenti tali da farla preoccupare. Solo un gesto. Uno solo. Prima di uscire Ahmed l'ha abbracciata e ha dato un bacio alla sorella. Gesti affettuosi e inconsueti. "Mi fai preoccupare, dove sei?", gli scrive poco dopo la donna. Lui le ha risponde: "Stai tranquilla, sono al Cristo (il piazzale della chiesa di Cristo Re, nel quartiere di Mortise). Vi voglio bene". Poi la sparizione.

Un gioco? Una piccola fuga che adesso non sa gestire? O gli è successo qualcosa? Nessuna pista viene accantonata. La paura però cresce ora dopo ora e anche piccoli comportamenti adesso sono letti in modo diverso. "Ha raccontato diverse bugie il giorno in cui poi è sparito. Ha detto che era stato in ospedale per alcune ferite alla schiena e che si sarebbe trovato con noi la sera, invece era solo. Bisogna cercarlo dappertutto e subito, prima che sia troppo tardi", dicono gli amici.