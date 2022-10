Gli aiuti Covid concessi anche a chi ha presentato la domanda in bianco

Alcuni hanno compilato la domanda a metà, altri l'hanno proprio lasciata in bianco. Nonostante questo, la richiesta di aiuti Covid è stata accettata e hanno ottenuto buoni spesa e agevolazioni. Adesso la guardia di finanza presenza il conto a 171 cittadini della provincia di Savona.

I militari della tenenza di Cairo Montenotte hanno esaminato circa 400 istanze ammesse al beneficio dal Comune, evidenziando ben 171 posizioni irregolari. "E' emersa la concessione dei buoni spesa ai richiedenti pur in presenza di domande incomplete o, in qualche caso, addirittura in bianco, quando, già da un esame preliminare, avrebbero potuto essere colte difformità formali per le quali il beneficio non poteva essere riconosciuto", osservano le fiamme gialle.

Le irregolarità sono state segnalate alla Procura regionale della Corte dei Conti della Liguria. Il danno erariale calcolato dai finanzieri è di "oltre 31 mila euro". E' stato avviato l'iter per il recupero delle somme incassate senza diritto.