Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: "Non so come, ma l'ho presa al volo"

Alberto Crispo ha 29 anni, ed è originario di Matera. È lui l'agente della Questura di Venezia che venerdì 2 settembre, intorno alle 11 di una mattina come tante, ha salvato dal suicidio una ventenne francese. Una ragazza che aveva scelto di gettarsi dall’alto delle impalcature, montate per i lavori di restauro esterni alla chiesa degli Scalzi.

"Non so dove ho trovato la forza, l'ho presa al volo", dice ricordando quegli attimi. "L'ho afferrata per il polso della mano che aveva ancora attaccata alla transenna dell'impalcatura. L'ho stretta con forza, mentre lei continuava a muoversi e ad agitare le gambe, è stata una fatica immane", ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera.

"Appena ho visto quell'abito sgargiante penzolare dalla cima del ponteggio, ho pensato solo a salire in alto il più presto possibile - prosegue il racconto -. Ho detto al collega di chiamare la sala operativa, mentre cominciavo a scalare la struttura salendo sulla scala. Dovevo riuscire ad arrivare in tempo, pensavo solo a quello". Per la giovane turista si è trattato di una questione di attimi: "Non si era ancora sganciata del tutto - ha siegato Crispo -, sono riuscito a prenderle il polso. Non ricordo precisamente attimo per attimo tutto quello che è accaduto, sto ancora metabolizzando, ma rivedendo il video, credo di aver tirato con tutta la forza che avevo per trattenerla. Mi ha aiutato l'adrenalina".

La giovane che è stata salvata in extremis soffre di problemi psichici, è ora ricoverata all'ospedale di Venezia e si valuteranno in un secondo momento le sue condizioni, che per ora sono stabili. Come aveva fatto ad arrivare fino in cima all'impalcatura? Con un coltello avrebbe tagliato il velo di protezione dell'impalcatura. Poco dopo i passanti, la chiesa è in una zona di transito molto affollata, hanno richiamato l'attenzione degli agenti della Polizia. E Crispo non ha perso tempo.

L'agente ha ricevuto il plauso del presidente del Veneto, Luca Zaia. "Le nostre forze dell'ordine non eccellono solo nella prevenzione e nella repressione dei reati. - ha commentato il governatore - Ma, come si è visto a Venezia, salvano anche vite umane. Desidero fare i miei complimenti per il coraggio e l’altruismo ad Alberto Crispo, - ha aggiunto - che è riuscito a salvare una giovane turista straniera pochi attimi prima che si lasciasse cadere nel vuoto. Certe storie a lieto fine per fortuna non si vedono solo nei telefilm. - ha concluso Zaia - Stavolta questo poliziotto indossava la divisa di un angelo".