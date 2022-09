Alberto Genovese condannato per stupro

Il gup di Milano Chiara Valori ha condannato a 8 anni e 4 mesi Alberto Genovese, l'imprenditore 45enne accusato di due episodi di violenze sessuali. Il processo si è svolto col il rito abbreviato. Genovese, presente in aula, è stato ritenuto colpevole sia dello stupro nei confronti di una 18enne avvenuta il 10 ottobre 2020 nel suo attico "Terrazza sentimento" in centro a Milano sua di una 23enne abusata il 10 luglio 2020 in una villa a Ibiza, sempre dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe. Ricostruendo i fatti, i pm avevano parlato di "un quadro di devastazione e degrado umano".

Condannata a 2 anni e 5 mesi, invece, l'ex fidanzata Sarah Borruso imputata in concorso con l'ex re delle start up solo per l'episodio spagnolo.

Per il caso degli abusi sulla 18enne, la difesa dell'ex imprenditore aveva chiesto di riconoscere la semi infermità mentale e, di conseguenza, una condanna al minimo della pena. Una consulenza e le stesse dichiarazioni di Genovese, infatti, hanno puntato molto sull'abuso di cocaina da parte del 45enne, che dava vita a festini a base di droghe e sesso, e pure su suoi disturbi psichici. L'uso di droga avrebbe danneggiato le facoltà mentali dell'uomo e questi effetti, uniti alla sindrome di Asperger, non gli avrebbero fatto cogliere le volontà altrui. L'ex imprenditore ha affermato di essersi reso conto che la 18enne non era d'accordo col sesso estremo soltanto dopo aver visionato i filmati agli atti dell'inchiesta.

Per l'altro caso invece i legali Luigi Isolabella e Davide Ferrari avevano chiesto l'assoluzione per l'insussistenza del fatto. Assoluzione richiesta anche dalla difesa di Borruso, la quale ha raccontato di esser stata innamorata e succube di Genovese, ma di non aver mai commesso abusi sessuali.

Genovese aveva offerto un risarcimento totale di circa 155mila euro alle vittime, che però hanno entrambe rifiutato la proposta attraverso i rispettivi legali. Nello specifico, aveva proposto 130mila euro alla 18enne che denunciandolo lo fece arrestare a Milano. Mentre una seconda offerta, pari a circa 25mila euro, era stata fatta alla 23enne.

Continua a leggere su Today.it