Alberto Genovese: nuova condanna per tentata violenza sessuale

Un anno e 3 mesi per Alberto Genovese, l'ex imprenditore digitale, che era stato già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze.

La pena è stata stabilita oggi, in continuazione con la precedente, dal gup di Milano Chiara Valori, al termine del secondo processo in abbreviato per ulteriori episodi nei confronti di altre 2 giovani che avrebbe reso incoscienti con un mix di droghe.

L'ex imprenditore oggi è stato condannato in primo grado per una tentata violenza sessuale e per detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia. Assolto dall'accusa più grave, quella di violenza sessuale.