Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, è stato fermato ieri sera a Milano e successivamente arrestato con le accuse di violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona. Lo scrive l'agenzia di stampa Agi. L'imprenditore è stato fermato dopo la denuncia di una ragazza di diciotto anni. Secondo l'accusa i fatti si sarebbero verificati il 10 ottobre mentre la ragazza si trovava in casa dell'imprenditore per un festino a base di alcool e droga.

Alberto Genovese: il fondatore di Facile.it arrestato per stupro

Secondo il racconto della ragazza lei avrebbe assunto inconsapevolmente sostanze stupefacenti e poi è stata violentata nella camera da letto della casa dell'imprenditore mentre una guardia del corpo sorvegliava la porta. La giovane donna sarebbe stata anche ammanettata, legata e violentata. Il giorno successivo, dopo essere stata ritrovata in strada in stato confusionale, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano che ha accertato lo stupro. Secondo le indagini nella casa dell'uomo c'erano dosi di MdMa, chetamine e altre droghe, come la 2CB.

Alberto Genovese vive in un appartamento di lusso a due passi dal Duomo che ha telecamere di videosorveglianza in ogni stanza. Le indagini hanno poi consentito di sequestrare sostanze dello stesso tipo trovate sia nell'appartamento dove si erano verificati i fatti sia nell'abitazione dove l'uomo è stato rintracciato ieri notte. L'appartamento dove si erano svolti i fatti è stato sottoposto a sequestro su ordine dell'Autorità Giudiziaria e all'interno sono state scoperte evidenti tracce a riscontro di quanto denunciato dalla vittima. L'uomo, alla luce dei gravi reati contestati e del pericolo di fuga è stato, quindi, sottoposto a fermo del pubblico ministero. Secondo le accuse voleva fuggire all'estero, tanto da essersi recato all'ufficio passaporti del comune per farsi rilasciare il documento. Secondo gli investigatori della squadra Mobile coordinati dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'Aggiunto, Maria Letizia Mannella, in una conversazione telefonica con la madre avrebbe addirittura detto di avere intenzione di partire per Amsterdam per poi spostarsi in Sudamerica. Ha poi anche affermato di avere a disposizione un jet privato con tanto di pilota e dunque di non avere problemi negli spostamenti.