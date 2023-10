Alberto Rizzotto: chi era l'autista del bus precipitato a Mestre (21 morti nello schianto)

E' morto sul colpo anche lui. Tra le 21 vittime dell'autobus precipitato a Mestre c'è l'esperto autista del mezzo, Alberto Rizzotto: aveva 40 anni ed era originario di Tezze di Piave, frazione di Vazzola, in provincia di Treviso. Rizzotto stava guidando l'autobus della compagnia Martini (che aveva noleggiato il mezzo alla società "La Linea", la quale aveva il contratto di trasporto per gli ospiti di alcune strutture in gita a Venezia). Stava trasportando una comitiva di turisti verso i campeggi Hu e Jolly di Marghera. L'ultimo post su Facebook risale a poco prima della tragedia.

Alberto Rizzotto è una delle 21 vittime: ipotesi malore

L'autobus era nuovo e lui era bravo a fare il suo lavoro. Preparato e prudente. Sono certezze. Alberto Rizzotto potrebbe essersi sentito male all'improvviso mentre imboccava il cavalcavia dell'Elettricità e per questo il bus è poi caduto, dopo aver rimbalzato sul "sottile" guardrail, nella sottostante ferrovia. Era un autobus elettrico, dunque molto pesante. Alberto Rizzotto, secondo quanto riferito dall'assessore alla viabilità Renato Boraso, era esperto, con almeno 6-7 anni di guida alle spalle. In base alle prime testimonianze pare che il mezzo non stesse andando affatto a grande velocità, il bus ha colpito per due volte il guardrail prima di precipitare.

Quarant'anni, ma già un autista molto esperto. C'è sgomento nel paese di Rizzotto. "Un ragazzo tranquillo, come la sua famiglia - dice il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon - da un po' non lo vedo in giro, viaggia molto, proprio domenica ero a pranzo assieme ai suoi genitori con la Pro loco. Una notizia che mi ha lasciato attonito".? Non avrebbe avuto un ruolo l'eventuale stanchezza. Alberto Rizzotto aveva preso servizio nel pomeriggio poco prima dello schianto, un'ora e mezza circa prima del dramma.

"Sempre sorridente e orgoglioso del suo lavoro"

L'ipotesi principale è, dunque, il malore di chi era alla guida (non ci sono praticamente segni di frenata), ma ovviamente per ora nulla si può escludere: un guasto, una sbandata improvvisa per cause da appurare, una collisione nel traffico con un altro mezzo prima di precipitare. Sarebbero invece meno concrete, in base alle informazioni che circolano in queste ore, le ipotesi colpo di sonno, manovra azzardata o alta velocità. Ma servirà tempo per le indagini, oggi è il giorno dello strazio.

L'ultimo post su Facebook: " Shuttle to Venice"

"Shuttle to Venice" (ovvero, navetta per Venezia). L'aveva scritto Rizzotto nell'ultimo post su Facebook alle 18.30, un'ora e mezza prima della tragedia. Un normale turno di lavoro in una calda serata di inizio autunno. Il messaggio lo geolocalizzava allo 'Hu Camping' di Marghera. Nei commenti, lo strazio e l'incredulità di amici e conoscenti.

La tragedia di Mestre ha destato una fortissima impressione sui social. Un'amica di Alberto Rizzotto lo ricorda così su Facebook: "Io non ci voglio credere... Alberto così orgoglioso del tuo lavoro, dovevi portarci tutti nel tuo autobus alla festa della classe... tu sempre con il sorriso e il tuo immancabile "ciao classe come state?" Ti ho scritto appena successo nella speranza non fosse vera la maledetta sensazione che avevo… Ciao Alby, vola e sostieni la tua cara famiglia...".