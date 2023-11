Strage di Mestre, l'autista Alberto Rizzotto era stato più volte in ospedale per problemi di cuore

Alberto Rizzotto, l'uomo che si trovava alla guida del bus che lo scorso 3 ottobre è precipitato da un cavalcavia a Mestre, era stato diverse volte in ospedale nelle settimane che hanno preceduto la tragedia, lamentando proprio problemi di cuore. L'autopsia effettuata sul corpo del 40enne di Vazzola, una delle 21 vittime dell'incidente, non aveva evidenziato tracce di malori, ma dalla cartella clinica dell'autista sono emerse queste ripetute visite in pronto soccorso. Per questo motivo, come riporta il Gazzettino, la Procura ha disposto un nuovo accertamento medico sul cuore di Rizzotto, i cui funerali erano stati celebrati lo scorso 17 ottobre. Il motivo è scoprire se, all'origine della tragedia costata la vita a 21 persone, ci sia stato o meno un malore dell'autista.

I nuovi accertamenti su Rizzotto

La prima autopsia sulla salma di Rizzotto non aveva trovato traccia di arresto cardiaco ma gli accessi in pronto soccorso per problemi di cuore effettuati dall'autista poche settimane prima dell'incidente hanno portato gli inquirenti a disporre un ulteriore accertamento. Ad eseguirlo sarà la cardiologa dell'Università di Padova, Cristina Basso, luminare e massima esperta a livello nazionale nello studio di decessi legati a problemi cardiaci in grado di sfuggire ai normali esami autoptici. Uno dei casi affrontati e risolti in passato dalla dottoressa Basso è stato quello dello sportivo Piermario Morosini, morto giocando a calcio con la maglia del Livorno sul campo di Pescara nel 2012. Il nuovo accertamento sulla salma di Rizzotto sarà eseguito martedì 28 novembre.

I tre indagati per la strage di Mestre (l'amministratore delegato della compagnia di bus "La Linea" e due tecnici del comune) hanno nominato dei loro consulenti che saranno presenti all'accertamento medico mentre Francesco Stilo, avvocato della famiglia di Alberto Rizzotto, ha nominato come consulente Gaetano Thiene, uno dei primi cardiologi a studiare le "morti invisibili", soprattutto tra i neonati in culla. Casi che fino a qualche anno fa rimanevano senza soluzione in quanto causati da problemi cardiaci che sfuggivano anche alle comuni procedure diagnostiche.

Le altre perizie

Nel frattempo, sono in corso le altre perizie sul caso. Quella sul cavalcavia e un tratto di guardrail, con una nuova indagine sul posto prevista per giovedì 9 novembre, quella sul telefono di Rizzotto e infine quella relativa alla scatola nera del mezzo. Si attende, invece, l'incarico per le perizie sull'autobus messo sotto sequestro dopo l'incidente.

