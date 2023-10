Strage bus Mestre: "Nessun malore dell'autista Alberto Rizzotto, cuore sano"

Sono risultati parziali, per fare piena luce su quanto avvenuto a Mestre servirà ancora parecchio tempo. Ma l'autista del bus precipitato dal cavalcavia dieci giorni fa vicino a Venezia non sarebbe stato colpito da alcun malore evidente mentre era alla guida prima dell'incidente, costato la vita a 21 persone. Occorre però la massima cautela: vediamo perché.

L'autopsia eseguita sul corpo dell'esperto autista Alberto Rizzotto - stando ai primi risultati - non avrebbe individuato problemi di qualsiasi natura al cuore, secondo il "Corriere del Veneto". Il condizionale è assolutamente d'obbligo, per ora. Si tratta infatti di risultati parziali perché l'esame - del quale la Procura di Venezia ha incaricato i medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini, dell'istituto di Padova - proseguirà con ulteriori accertamenti, uno dei quali, importante alla fine della relazione finale, è in programma la prossima settimana.

Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi aveva spiegato a inizio settimana che per un'analisi autoptica completa ci sarebbero voluti almeno una decina di giorni. L'ipotesi del malore era la più accreditata visto che dai rilievi effettuati dalla polizia municipale sul cavalcavia della strage il mezzo, prima di precipitare, ha strisciato contro il guardrail per ben 27 volte. Forse solo un malore, non è chiaro però di che natura, potrebbe spiegare la completa assenza di segni di frenata o di controsterzata. Ma il quadro è ancora lontano dall'essere definito. Escludere del tutto l'ipotesi del guasto tecnico al mezzo non è evidentemente ancora possibile. Il 25 ottobre ci sarà la perizia sul guardrail, accusato di non aver retto l'urto col pesante bus, per via della sua inadeguatezza.

