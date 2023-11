Uccise sua sorella, Alberto Scagni torturato in carcere: è in coma

È intubato e ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Borea di Sanremo Alberto Scagni, 42 anni, il detenuto condannato per l'omicidio della sorella, massacrato di botte nella sera di mercoledì 22 novembre da due detenuti maghrebini che lo hanno aggredito in cella, nella casa circondariale di Sanremo. Scagni sta scontando la condanna a 24 anni e 8 mesi di carcere per l'omicidio di sua sorella Alice, uccisa con 17 coltellate nell'aprile del 2022.

Secondo quanto si è appreso i due compagni di cella lo avrebbero prima torturato e poi aggredito a calci e pugni, per poi usare un sgabello e una sedia per rompegli le ossa del viso. Se gli agenti della Penitenziaria non fossero intervenuti con la forza, Scagni sarebbe morto.

I due, in carcere per violenza sessuale, erano entrambi ubriachi a causa del siero ottenuto dalla macerazione della frutta, probabilmente sotto l'effetto di droghe. I due detenuti prima hanno 'sequestrato' il quarto occupante della cella chiudendolo nei bagni perché non potesse intervenire poi hanno cominciato a torturare Scagni con una lama. L'uomo infine è stato bagnato perché accusasse ancor di più i calci e infine è stato picchiato con uno sgabello e con una sedia. Anche un agente di polizia è rimasto ferito: per lui due costole rotte e 21 giorni di prognosi. Scagni - ricoverato in condizioni critiche - è stato operato per la ricostruzione del volto all'ospedale Borea di Sanremo dove si trova tuttora, piantonato, in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione.

Non è la prima volta che Scagni viene picchiato in carcere: era già successo a Marassi, dove si trovava subito dopo la condanna. Era l'ottobre 2023. Il suo compagno di cella, un detenuto romeno, trovò un ritaglio di giornale che descriveva per filo e per segno l'omicidio di Alice Scagni. Aspettò il rientro dell'uomo poi lo picchiò più e più volte, anche quando Scagni sfinito dalle botte era caduto a terra. Anche in quel caso intervenne la polizia penitenziaria a salvargli la vita.

L'avvocato Mirko Bertoli denuncia ora il fatto che - alla luce dei precedenti - Scagni avrebbe dovuto essere detenuto in un a cella singola e non con tre detenuti maghrebini che devono scontare pene per violenza sessuale.