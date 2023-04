Alice Scagni uccisa a coltellate: il fratello Alberto rinviato a giudizio

È stato rinviato a giudizio Alberto Scagni, l'uomo di 42 anni accusato di aver ucciso a coltellate la sorella Alice, il primo maggio 2022, sotto casa della donna a Genova, nel quartiere Quinto. Il processo in corte d'assise inizierà il prossimo 9 giugno. I legali di Scagni - gli avvocati Elisa Brigandì, Maurizio e Guido Mascia - avevano chiesto il proscioglimento e un'integrazione di perizia con lo stesso perito del giudice delle indagini preliminari. Il giudice per l'udienza preliminare Matteo Buffoni, invece, ha ritenuto la perizia completa.

Scagni era presente in aula, così come il marito di Alice e i suoi genitori. Il giudice stamane ha anche respinto la richiesta della difesa di accedere al rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena teorica in caso di condanna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la mattina del primo maggio 2022, Alberto Scagni aveva chiamato il padre Graziano minacciandolo di morte se non gli avesse accreditato dei soldi sul conto corrente. Passate poche ore, Alberto richiama il genitore dicendo: "Se non mi dai i soldi lo sai dove finiscono questa sera Alice e Gianluca?" (rispettivamente la sorella e il cognato). A quel punto Graziano Scagni chiama il 112 e parla con la questura, ma gli operatori avrebbero risposto di chiudersi in casa e richiamare nel caso Alberto si presentasse.

Alberto, però, va a Quinto, sotto casa di Alice, con un coltello nascosto in un sacchetto: aspetta per ore davanti al portone e quando lei scende per portare il cane la strazia con 17 coltellate. Le accuse nei confronti di Alberto Scagni sono di omicidio volontario premeditato e aggravato dalla crudeltà.

Sono state prorogate di sei mesi, invece, le indagini sulle presunte omissioni e sottovalutazioni degli allarmi lanciati dai familiari della donna. Risultano indagati due agenti della sala operativa della questura, che avrebbero sottovalutato la telefonata d'allarme fatta dal padre a poche ore dal delitto, e un medico.