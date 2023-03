Alcide De Gaspari morto schiacciato dalla sua auto sotto il carro ponte

Un uomo di 74 anni, Alcide De Gaspari, è morto martedì sera per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un ponte idraulico per alzare le auto. L'incidente è avvenuto nella sua proprietà a Cerasomma, alle porte del comune di Lucca, mentre stava facendo degli interventi sul veicolo.

Avrebbe fatto in tempo a chiamare in qualche modo il figlio, che a sua volta ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco per liberare l'uomo. Poi i soccorritori hanno tentato una corsa disperata verso l'ospedale. Troppo gravi i traumi subiti e le ferite riportate. De Gaspari è deceduto in ambulanza.

Restano ancora da definire i contorni della vicenda. Non è chiaro cosa possa aver provocato l'incidente. Ciò che è certo è che l'infrastruttura ha ceduto e l’uomo è rimasto schiacciato. Grande cordoglio a Cerasomma, dove Alcide De Gaspari e la sua famiglia sono molto conosciuti.