Versano alcol sul barbecue: gravissime mamma e figlia di 4 anni

È ricoverata in gravissime condizioni la bimba di 4 anni rimasta gravemente ustionata in un incendio divampato nella serata di ieri sabato 29 luglio in una abitazione a San Severo in provincia di Foggia. Gravemente ustionata anche la madre 43enne della piccola, mentre non destano preoccupazioni il papà della piccola e la sorellina di 5 anni.

Secondo quanto ricostruito le fiamme sarebbero divampate quando una bottiglia di alcol è stata versata su un barbecue per alimentare le fiamme. Il ritorno di fiamma avrebbe innescato l'incendio: la bimba di 4 anni ha ustioni su tutto il corpo ed è ricoverata insieme alla madre nel reparto gradi ustionati del policlinico di Bari. Nello stesso ospedale si trovano anche il papà e l'altra bimba di 5 anni. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118, la Polizia e i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio.