Aleksander Mateusz Chomiak, chi è l'aggressore di Abigail Dresner

Chi ha accoltellato Abigail Dresner alla stazione Termini di Roma la sera del 31 dicembre ora ha un nome e un volto: si chiama Aleksander Mateusz Chomiak. Polacco, 24 anni, Chomiak è statao identificato dalla polizia come l'aggressore della ragazza israeliana di 24 anni, accoltellata alla vigilia di capodanno alla stazione Termini. Il ragazzo polacco ha colpito Abigail Dresner con tre coltellate in rapida successione mentre lei si trovava di fronte le macchinette automatiche di biglietti: ora è ricercato in tutta Roma e anche fuori città.

Chi è Aleksander Mateusz Chomiak: l'identikit

Aleksander Mateusz Chomiak, 24 anni, residente a Grudziadz, Polonia. Castano, occhi azzurri, è alto un metro e ottanta per settanta chili. La polizia crede sia lui ad aver aggredito la ragazza israeliana di 24 anni alla stazione Termini, fuggendo via.

Dopo il primo video poco utile a riconoscerlo pubblicato dopo l'accoltellamento, il ragazzo è stato identificato grazie a un altro video che mostra più chiaramente il suo volto. Ora sono partite le ricerche della polizia, a Roma e fuori città.

Aleksander Mateusz Chomiak indossava un cappellino nero in testa e abiti scuri: anche per questo la sua identificazione tramite i sistemi di videosorveglianza è stata complessa, visto che nel momento in cui è entrato in azione quasi tutti gli esercizi commerciali erano chiusi. Nessuno ha visto niente. Si era ipotizzata anche un'ipotesi razziale, visti i simboli ebraici sullo zainetto della ragazza, ma al momento la polizia gli contesta il tentato omicidio senza l'aggravante dell'odio razziale. Ma qual è la storia di Aleksander Mateusz Chomiak?

Da dove viene Aleksander Mateusz Chomiak

In un post su Facebook del 14 dicembre 2022 e pubblicato sul gruppo Zaginieni/vermisst - una sorta di “Chi lo ha visto” polacco-, viene mostrato un ragazzo molto simile a quello dello scatto presente nel sito delle autorità polacche. Il giovane viene identificato come Alexander, residente a Grudziadz e scomparso.

Sarebbe in Italia almeno da aprile e in questo tempo non ha mai lavorato. Come senzatetto, ha passato le sue notti sui treni, sulle scale e nei palazzi abbandonati. Durante il giorno è stato invece avvistato fuori dai McDonald's e nelle stazioni, mentre tentava di recuperare un accesso gratuito a Internet. La famiglia ha visto per l'ultima volta il ragazzo in Polonia il 23 ottobre scorso. Da allora la madre ha provato a convincere il figlio per farlo tornare a casa, senza successo.

Il giovane è stato avvistato non solo a Roma, ma nei mesi precedenti anche a Venezia, Livorno, Torino. Fino al 31 dicembre a Roma, dove ha accoltellato la ragazza israeliana con lo zainetto rosso sulle spalle.

Come sta la ragazza accoltellata

Abigail Dresner, 24 anni, dopo essere stata accoltellata è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata al Policlinico Umberto Primo, dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza. Una delle tre coltellate le ha lacerato il fegato, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili e la prognosi resta riservata.

Il prefetto di Roma: "L'aggressione sembra opera di un folle"

"L'atto di aggressione del 31 dicembre sembra essere opera di un folle. Io alla luce dei documenti che ho letto penso che si tratti di questo. Teniamo presente che abbiamo un volume di persone che circola a Termini di 500mila al giorno. Una vera e propria città e questo pone dunque un problema di controllo", ha detto il prefetto di Roma Bruno Frattasi riguardo l'accoltellamento di Abigail Dresner. "Avevo intuito che non si trattasse di un atto predatorio o di un'aggressione sessuale. È stata un'aggressione durata sette secondi", la visione del prefetto.



Articolo in aggiornamento