Alessandra Matteuzzi uccisa dall'ex compagno Giovanni Padovani, lui ha tentato il suicidio

Giovanni Padovani, l'uomo accusato di avere ucciso nell'estate del 2022 a Bologna l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, ha tentato di suicidarsi. Secondo quanto riporta la stampa locale, il 27enne ex calciatore è stato trovato sanguinante nella sua stanza dell'istituto detentivo psichiatrico di Reggio Emilia in cui è rinchiuso. Si era inflitto dei tagli agli avambracci e al collo con un coccio appuntito. Soccorso, ha avuto una grossa perdita di sangue e sono stati necessari 50 punti di sutura.

Avrebbe agito per delle "voci" nella testa. L'episodio, secondo quanto detto all'Ansa dal difensore Gabriele Bordoni, risale al 28 luglio scorso e Padovani viene trattato con sedativi anche a causa di allucinazioni uditive e visive. Durante crisi in cui invocherebbe anche il nome di Alessandra.

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa esattamente un anno fa: il 23 agosto 2022. Stava tornando a casa, era al telefono con la sorella, quando si è trovata davanti Padovani. Gli ha chiesto di andare via - in passato lo aveva già denunciato - ma è stato inutile, hanno iniziato a discutere poi lui l'ha spinta per terra e aggredita. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei residenti. Quando i soccorsi sono arrivati era ancora viva, è morta prima che i sanitari riuscissero a portarla in ospedale.

Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. Il processo è in corso. La prossima udienza è fissata per il 2 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Bologna, quando potrebbe testimoniare la madre di Padovani. È stata disposta una nuova perizia psichiatrica sulla sua capacità di stare in giudizio (dopo una prima valutazione era stato dichiarato capace di partecipare al processo). Agli atti ci sono anche delle note scovate nel suo telefono cellulare dopo l'arresto. "Nastro isolante, martello, corda (meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire", si legge in un appunto.

Oggi, 23 agosto, è stata organizzata una fiaccolata a Bologna "in ricordo non solo di Alessandra ma di tutte le donne vittime di violenza". -L'iniziativa ha il supporto anche del sindaco Matteo Lepore.

Continua a leggere su Today.it...