Alessandra Matteuzzi uccisa dall'ex e insultata sui social, gli haters a processo

Alessandra Matteuzzi il 23 agosto 2022 è stata uccisa dal suo ex fidanzato a Bologna. Lui, Giovani Padovani, l'ha aspettata sotto casa e le ha tolto la vita. Dopo la morte della 56enne però c'è stato chi, sui social, ha sfogato la sua rabbia contro di lei. Adesso gli haters finiranno a processo.

I familiari di Alessandra Matteuzzi, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, hanno citato in giudizio quattro persone per diffamazione aggravata. La prima udienza è fissata per il 25 gennaio.

Tra loro c'è anche l'ex direttore della Croce Bianca di Ferrara, che nelle ore successive all'assassinio scrisse sui social: "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso", innescando forti polemiche e poi finendo sospeso dall'associazione. Altri profili sono però stato segnalati e sono in corso accertamenti.

La sera dell'omicidio Alessandra Matteuzzi stava tornando a casa. Era al telefono con la sorella, quando si è trovata davanti Padovani. Gli ha chiesto di andare via - in passato lo aveva già denunciato - ma è stato inutile, hanno iniziato a discutere poi lui l'ha spinta per terra e aggredita. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei residenti. Quando i soccorsi sono arrivati era ancora viva, è morta prima che i sanitari riuscissero a portarla in ospedale. Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. Il processo è in corso ed è stata di recente disposta una perizia psichiatrica sulla sua capacità di stare in giudizio. Agli atti ci sono anche delle note scovate nel suo telefono cellulare. "Nastro isolante, martello, corda (meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire", si legge in un appunto.

Continua a leggere su Today.it...