Alessandra Mussolini: "Sono stata picchiata con una stampella da uno sconosciuto, sono sotto choc"

Alessandra Mussolini è stata vittima di un pestaggio a Strasburgo. A raccontare cos'è successo è la stessa europarlamentare in un video pubblicato su X. Mussolini ha spiegato di essere stata "aggredita da uno che parlava italiano" che aveva "una specie di stampella" e "me l'ha data addosso, sulla schiena e sulle spalle". L'europarlamentare, parlando in tono concitato, dice di aver ricevuto "insulti pazzeschi" e conclude il video spiegando che "c'è troppo violenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mussolini: "Picchiata da uno sconosciuto, sono sotto choc"

Raggiunta al telefono dall'Adnkronos, Mussolini ha poi raccontato meglio l'accaduto. "Era appena finita la seduta del Parlamento europeo - dice l'eurodeputata -, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo. Ad un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva 'Mussolini pezzo di m...., fascista, e altre cose del genere". A quel punto, racconta ancora Mussolini, l'uomo "si è avvicinato, era armato di un bastone, una specie di stampella, e ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle".

"Io sono stravolta, incredula" racconta ancora parlando con l'agenzia di stampa. "Uno non se lo aspetta, così in centro, a Strasburgo, è assurdo. Non riuscivano a fermarlo perché era una furia". L'europarlamentare non ha dubbi sul fatto che l'aggressione abbia una matrice politica. Legata al suo cognome: "Mi ha riconosciuto ed è scattato, colpendomi forte da dietro, pronunciando parolacce di tutti i tipi sul nome 'Mussolini' e minacciando di ammazzarmi". Prima d'ora, ha proseguito Mussolini, "non erano mai riusciti ad arrivare ad aggredirmi fisicamente. Sono sconvolta, perché c'è un clima di violenza che mi preoccupa moltissimo".

E spiega: "Io la scorta non l'ho mai avuta, non l'ho mai voluta, quindi è una cosa orrenda perché ti senti proprio ferita". La parlamentare ha fatto sapere che non sporgerà denuncia. "E contro chi? Ora me ne vado in albergo e la chiudo qui. Ma sono avvilita, sono molto amareggiata".